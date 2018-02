Evergreen bekræfter ny storordre på 12 nybygninger

Taiwanesiske Evergreen bekræfter i en meddelelse mandag, at containerrederiet har indgået aftale med Shoei Kisen Kaisha, den skibsejende del af den japanske værftsgruppe Imabari Shipbuilding, om 12 nybygninger på hver 11.000 teu.

Evergreen indchartrer de 12 skibe, der leveres i perioden fra tredje kvartal 2020 til slutningen af 2021.

Rederiet skriver i en meddelelse, at det vil tilbagelevere ældre tonnage ved kontrakternes udløb i takt med modtagelse af nybygningerne.

Samsung Heavy lander milliardordre på containerskibe

Evergreen er en del af Ocean Alliance med franske CMA CGM, kinesiske Cosco og OOCL i Hongkong.

Evergreen bekræftede ligeledes for få dage siden, at sydkoreanske Samsung Heavy Industries skal bygge otte containerskibe for rederiet. Samsung Heavy oplyste i en børsmeddelelse, at skibene ventes leveret i maj 2021.

McKinsey: Containerrederier koster aktionærerne dyrt

Koncentrationen blandt containerrederier når ny rekord i 2018

Taiwan-rederi i stort indtjeningshop