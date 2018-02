Sydkoreanske HMM forbereder massiv nybygningsplan

Hyundai Merchant Marine (HMM), Sydkoreas største containerrederi efter Hanjin Shippings konkurs, forbereder et massivt nybygningsprogram, der både omfatter en serie skibe på op til 12 skibe i megaklassen på 22.000 teu samt en række ultrastore skibe på mellem 12.000-13.000 teu.

Med 22.000 teu vil der dermed være tale om de absolut største containerskibe i industrien.

Programmet, der menes at indeholde ordrer på i alt 20 skibe, er en del af regeringens femårsplan og vision for en genopretning af landets shippingindustri, og som ifølge nyhedsmediet Business Korea offentliggøres i slutningen af februar.

Allerede i marts forventes HMM, der blandt andet er strategisk partner med Maersk Line og MSC i 2M-alliancen, at bestille de første skibe.

Den markante flådeudvidelse finansieres gennem den nyoprettede fond, Korean Maritime Promotion Corporation, der frem mod 2020 vil støtte op mod 200 nye skibe til sydkoreanske rederier og alene 50 nybygninger i indeværende år.

Centralt i den sydkoreanske genopretningsplan er Hyundai Merchant Marine, som skal fremtidssikres gennem de mange nybygninger i en industri, hvor kun oceangående containerrederier med stordriftsfordele forventes at overleve som selvstændige rederier efter de seneste år konsolidering i sektoren.

Baggrunden for HMM's kommende ordrer er planer om en ny europæisk rute fra Asien til Europa med indsættelse af seks containerskibe på op til 22.000 teu.

HMM ønsker ikke at kommentere oplysningerne om omfanget af rederiets nybygningsprogram over for ShippingWatch.

I januar i år kom det frem, at op mod 40 selskaber kan forvente at få tilskud fra fonden, der vil dække mellem 15-40 pct. af nybygningsprisen.

