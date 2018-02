Maersk Line får overskud på 541 mio dollars i 2017

Maersk Line vendte tilbage til overskud i 2017, hvor containerrederiet landede et plus på 541 mio. dollars mod et underskud på 376 mio. dollars i 2016, viser regnskabet fredag morgen. Det lykkedes i et år, der af topchef Søren Skou beskrives som "usædvanligt."

"Det seneste år har været usædvanligt for A.P. Møller - Mærsk, karakteriseret af et cyberangreb og udfordringer i driften af nogle havne. Det lykkedes at forbedre omsætningen med 13%, øge vores cash flow og løfte det underliggende overskud fra et lavt udgangspunkt i 2016," siger han i regnskabet om udviklingen for hele gruppen.

I det forgangne år fik Maersk Line en omsætning på 24,3 mia. dollars, en stigning fra 20,7 mia. dollars i 2016. Tallet er inklusiv tal fra det tyske containerrederi Hamburg Süd, som Maersk Line endeligt overtog i december måned.

Ifølge rederiet skyldes udviklingen en stigning i den gennemsnitlige fragtrate på 11 pct. til 2.005 dollars per fyrrefodscontainer, mens fragtmængderne steg med tre pct., hvilket var over markedsvæksten i fjerde kvartal. Generelt var efterspørgslen stærk sidste år sammenlignet med 2016, skriver Maersk.

"Selvom fragtmængderne voksede på linje med markedet i fjerde kvartal, var den årlige vækst under markedsvæksten," lyder det fra Maersk.

(Artiklen fortsætter under billedet)

"Det seneste år har været usædvanligt for A.P. Møller - Mærsk," lyder det i regnskabet fra CEO Søren Skou. Foto: Søren Bidstrup/Scanpix

Efterspørgslen på det globale containermarked voksede fem pct. i 2017, hvor væksten dog stilnede af i fjerde kvartal, mens flere skibe fra den globale flåde og leveringer af nye skibe ramte fragtraterne i anden halvdel af året.

Mens fragtraterne steg fra et lavpunkt i 2016, steg udgiften til brændstof markant med en olieprisens comeback. Den gennemsnitlige bunkerpris steg med hele 43 pct. i året, og det fik konskvenser for rederiets indtjening med udgifter til brændstof på 3,3 mia. dollars mod 2,1 mia. dollars i 2016, skriver selskabet.

I fjerde kvartal 2017 fik Maersk Line et driftsoverskud (ebitda) på 581 mio. dollars sammenlignet med 349 mio. dollars i samme periode 2016. Tallene er eksklusiv Hamburg Süd. I kvartalet steg de gennemsnitlige fragtrater med 7,2 pct. sammenlignet med fjerde kvartal året forinden.

Underskud for hele gruppen

Mens Maersk Line kunne præsentere et overskud, ser det anderledes ud for hele gruppen, hvis konsoliderede resultat blev et underskud på godt 1,2 mia. dollars, der dog er lavere end underskuddet på 1,9 mia. dollars i 2016.

Det store underskud skyldes en nedskrivning på tre mia. dollars, som gruppen har taget på bl.a. på Maersk Drilling. Omsætningen for hele gruppen landede på 30,9 mia. dollars op fra 27,3 mia. dollars i 2016.

Hvad angår fremdrift på den strategiske agenda, ser det anderledes positivt ud. Søren Skou, CEO, A.P. Møller-Maersk

"Dog vidner det finansielle resultat om, at væsentlige forbedringer fortsat er nødvendige. Hvad angår fremdrift på den strategiske agenda, ser det anderledes positivt ud. Vi har taget de første skridt mod integrationen af vores container shipping-, havne- og logistikforretninger og den digitale transformation tager form. Samtidig har vi fundet nye ejere til en del af de energirelaterede forretningsenheder," siger Søren Skou i regnskabet.

Tager man de divisioner fra, som på sigt ikke skal være en del af Maersk, endte resultatet på et underskud på 194 mio. dollars.

For 2018 forventer gruppen et driftsoverskud på mellem fire og fem mia. dollars fra 3,5 mia. dollars i 2017.

Cyberangreb rammer Maersk Lines 2017-resultat

Maersk er fremme ved år nul

Analytikere: Maersk Line er til eksamen

Hovedfigur i APM Terminals forlader Maersk