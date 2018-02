Analytikere: Maersk Line er til eksamen

Det vil være udviklingen i rederiet Maersk Line, der trækker fokus, når A.P. Møller-Mærsk fredag morgen sætter punktum for 2017 med sit regnskab for fjerde kvartal.

Samlet venter analytikerne ifølge Ritzau Estimates en stigning i driftsoverskuddet før af- og nedskrivninger, EBITDA, i den fortsættende forretning til 875 mio. dollar fra 605 mio. dollar i samme periode af 2016.

Det vil primært være trukket af en stor forbedring i Maersk Line, hvor opkøbet af det tyske rederi Hamburg Süd indgår i tallene fra 1. december og dermed giver øget forretning.

Efter et volumemæssigt svagt tredje kvartal skal Maersk Line efter vores vurdering til eksamen i fjerde kvartal Morten Imsgard, aktieanalytiker, Sydbank

Forud for regnskabet har flere konkurrenter meldt om vigende fragtrater i fjerde kvartal sammenlignet med kvartalet før, og det lader også til at være forventningen blandt analytikerne, som dog venter en stigning på lidt over 10 pct. sammenlignet med året før.

Samtidig venter de, at Maersk Line har fragtet 2,79 mio. containere i fjerde kvartal, hvilket vil være en stigning fra 2,63 mio. i tredje kvartal og 2,70 mio. i fjerde kvartal 2016.

"Efter et volumemæssigt svagt tredje kvartal skal Maersk Line efter vores vurdering til eksamen i fjerde kvartal, hvor selskabet skal overbevise investorerne om, at den svage volumenudvikling i tredje kvartal udelukkende kan henføres til de negative effekter af sommerens hackerangreb," skriver aktieanalytiker Morten Imsgard fra Sydbank i en analyse.

Tysk opkøb tager fokus

En del af fremgangen ventes at komme fra opkøbet af Hamburg Süd, og det tyske rederi vil være et fokuspunkt i regnskabet, da de finansielle resultater ikke tidligere har været fremme.

"Vi ved, hvad Mærsk har betalt for Hamburg Süd, men vi ved ikke, hvad de har fået, så det er spørgsmål, vi skal have adresseret i forbindelse med regnskabet," siger aktieanalytiker Frans Høyer fra Jyske Bank.

"Dels ved vi ikke, hvor lønsom Hamburg Süd er, dels ved vi ikke, hvor stor en del af de ventede synergier, der vil blive hentet i 2018, og hvor store restruktureringsomkostninger vi kan forvente," siger han.

Mærsk har betalt 3,7 mia. euro - omkring 4,6 mia. dollar - for Hamburg Süd og venter at kunne opnå synergier på 350-400 mio. dollar, som vil være fuldt ud realiseret i 2019.

Forventninger under lup

Derudover vil investorer og analytikere have fokus på forventningerne til 2018.

Frans Høyer vurderer, at Maersk Line generelt set står over for en udfordrende markedssituation i 2018 - særligt i første halvdel af året.

"Der er en meget stor tilgang af nye skibe på markedet i første halvår af 2018, og når man kigger på volumenerne, så bliver det mere hverdag i år, da sammenligningstallene bliver noget sværere at slå."

"Samtidig er bunkerpriserne steget på det seneste, uden at raterne er fulgt op med," siger Frans Høyer, hvis forventninger til Mærsks resultater ligger under konsensus.

Alm. Brand venter, at Mærsk i sine forventninger til 2018 vil indikere en stigning i indtjeningen på omkring 1 mia. dollar, mens Sydbank tror på en "markant fremgang".

Mærsks egne forventninger til 2017 er et overskud i det underliggende resultat, hvor der ikke er sat tal på, mod et minus på 0,55 mia. dollar i 2016.

Forventningerne er renset for de frasolgte aktiviteter Maersk Oil og Maersk Tankers samt Maersk Drilling, der er på vej til at blive solgt og dermed opgjort som ophørende aktivitet.

Transport & Logistics-divisionen, som Mærsk-gruppen fremover vil satse på, tror nu på et overskud "omkring 1 mia. dollar." I Energy-divisionen spås der nu et underliggende tab på 0,1 mia. dollar, hvilket relaterer sig til Maersk Supply Service, da de tre andre divisioner nu regnes som ophørende.

