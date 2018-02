Rateindeks stiger for fjerde uge på stribe

Spotpriserne på containerfragt fortsætter fremgangen i denne uge, hvor Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) stiger med 2,9 pct.

Det fremgår af data fra Shanghai Shipping Exchange, der opgør indekset.

Med fremgangen er SCFI nu gået frem fire uger på stribe, efter at flere store rederier har varslet prisstigninger med effekt fra 1. februar.

For de store shippingruter mellem Asien og Europa har der i denne uge ligeledes været prisstigninger, da spotprisen for at flytte en tyvefodscontainer fra Asien til Europa er steget med 0,6 pct. til 912 dollar, skriver Journal of Commerce.

SCFI-indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.

Kinesisk nytår får rateindeks til at stige

Raterne på Asien-Europa ligger stabilt