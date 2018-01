Norske byer gør klar til kinesisk silkevej i Arktis

Flere nordnorske byer håber på at kunne profitere af den nye kinesiske silkevej, som efter planen skal gå nord om Arktis.

Fredag fremlagde Kina en ny strategi for Arktis, hvori det fremgik, at man vil føre silkevej nord om Rusland, hvor nordøst-passagen forventes at være isfri i længere perioder på grund af klimaforandringerne.

Derfor opfordrer de kinesiske myndigheder, at lande langs den arktiske kyst bygger infrastruktur, som kan facilitere den nye silkevej.

Allerede nu kæmper to norske byer for at få en bid af kagen. Det norske medie E24 skriver, at byerne Kirkenes og Tromsø begge forsøger at blive endestationen for en finsk jernbane, som skal fragte kinesiske containere fra den arktiske kyst til resten af Europa.

I det nordlige Norge ser man et stort potentiale i at blive et knudepunkt i den nye silkevej. Sør-Varanger Utvikling har fremlagt en rapport, hvor man vurderer, at 10 pct. af containertrafikken fra Nordøstasien til Nordeuropa fremover vil kunne gå igennem Kirkenes.

"Kinas nye Arktis-strategi er virkelig gode nyheder. Det betyder, at den kinesiske stat nu bakker om op visionerne, vi har hørt om, og at der er hold i vores nye rapport. En jernbane kan utvivlsomt gøre Kirkenes til et slags Rotterdam i Arktis," siger leder Kenneth Stålsett til E24.

