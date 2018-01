Maersk vil have flere skibe under dansk flag

Den kommende tid vil flere store skibe fra A. P. Møller-Mærsk komme under dansk flag. Det oplyser Anders Würtzen, der er chef for public affairs i A. P. Møller-Mærsk, i en meddelelse fra Erhvervsministeriet.

Det sker samme dag som erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) fremlægger 36 konkrete forslag i en ny maritim vækststrategi.

"Regeringen har fremlagt en god plan for vækst i den maritime sektor. Danmark har fornuftige maritime rammevilkår, men det er ikke desto mindre nødvendigt med løbende tilpasninger for at bevare konkurrencedygtighed. Derfor er det godt, at regeringen har udarbejdet en vækstplan, og at der skrues på flere knapper. Gode rammevilkår gør det muligt for os at sikre, at en stor andel af vore aktiviteter sker i Danmark, og vi vil i den kommende tid overføre flere store skibe til dansk flag," siger Anders Würtzen i meddelelsen.

Det er beslutningen om at fjerne tinglysningsafgiften, der får Maersk til at vælge det danske flag til. Det gør det billigere at registrere handelsskibe, og det var også en af årsagerne til, at J. Lauritzen i sidste uge flagede to gasskibe ind i det danske skibsregister DIS.

"Med afskaffelse af tinglysningsafgiften har vi fjernet en væsentlig sten på vejen, når rederierne skal vælge kvalitetsflag. Afskaffelsen vil styrke Dansk Internationalt Skibsregisters (DIS) attraktivitet og betyde flere skibe under dansk flag på verdenshavene. Jeg ser Mærsks udmelding om indflagning af flere nye skibe under dansk flag, som det første konkrete bevis herpå. Så jeg er en rigtig glad minister i dag," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen i meddelelsen.

Da Maersk fik endeligt godkendt købet af tyske Hamburg Süd fortalte COO Søren Toft til ShippingWatch, at flere af Hamburg Süds skibe skal gå til Danmark.

"Det er planen, at alle Hamburg Süds skibe, med undtagelse af dem, der sejler under brasiliansk flag under brandet Alianca, hovedsageligt skal overgå til de primære flagstater hos Maersk, som er Danmark og Singapore," sagde han i december.

Maersk oplyser til ShippingWatch, at det er skibe fra Hamburg Süd, der er tale om.

