Raterne på Asien-Europa ligger stabilt

Der har været forholdsvis stabile priser på de store shippingruter mellem Asien og Europa i den forgangne uge, hvilket også har været billedet på markedet generelt.

Spotprisen for at flytte en tyvefodscontainer fra Asien til Europa faldt således med 0,7 pct. til 891 dollar, skriver Journal of Commerce.

Det var stort samme udvikling på de store ruter generelt, da Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) steg marginale 0,1 pct. til indeks 840,36 i denne uge, viser data fra Shanghai Shipping Exchange.

Indekset sammensættes på baggrund af spotprisen på fragt fra Shanghai til 15 destinationer i hele verden og bruges som indikator på rateniveauet for de store containerrederier som Maersk Line, MSC og CMA CGM.

