HMM afviser samarbejde med konkurrent

Det sydkoreanske containerrederi Hyundai Merchant Marine afviser, at et samarbejde med konkurrenten SM Line kunne være på tegnebrættet. En talsperson fra rederiet kalder det for umuligt på nuværende tidspunkt, skriver Fairplay.

Meldingen kommer, efter at 2M, der er etableret med skibe fra konkursboet i Hanjin, inden jul ytrede et håb om et fremtidigt samarbejde med konkurrenten på blandt andet Stillehavet. Ønsket blev gentaget igen for godt en uge siden, men nu lukker HMM ned for yderligere spekulationer, selvom rederiet for et par dage siden modtog et officielt forslag fra SM Line.

"Vi ser ikke på noget som helt i forhold til SM Line. Da HMM ikke er 100 pct. sikker på SM Lines pålidelighed i forhold til service, synes et ubetinget samarbejde svært med mange usikkerheder. Samarbejde som fælles operationer eller udveksling af slots synes umuligt lige nu," siger talspersonen til Fairplay.

HMM skal imidlertid finde en løsning om nogle år, hvor rederiets strategiske samarbejde med 2M alliancen med Maersk og MSC udløber.

