Oliepriserne er på vej op efter fald i sidste uge

Oliepriserne er på vej op igen efter et fald i sidste uge, mens markedet fortsat bearbejder Organisationen af Olieeksporterende Landes beslutning om at genoprette udbuddet. Handlere ser nu mod industrirapporter og en rentebeslutning fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 79,81 dollar mod 80,01 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 75,70 dollar mod 75,86 dollar fredag eftermiddag.

Handlere venter månedlige rapporter fra Organisationen for Olieeksporterende Lande og fra det internationale energiagentur, IEA, onsdag og torsdag. Den amerikanske centralbank offentliggør også midt på ugen sin rentebeslutning.

Ifølge Priyanka Sachdeva, der er senior analytiker hos Phillip Nova, er de makroøkonomiske udsigter forrest i handleres bevidsthed som følge af voksende bekymringer om at Federal Reserve vil holde renten høj, skriver Bloomberg.

Organisationen af Olieeksporterende Lande og organisationens allierede, Opec+, åbnede i sidste uge op for, at otte medlemmer, der tidligere har indvilliget i frivillige nedskæringer af produktion, gradvist kan øge produktionen fra oktober og fremefter, hvilket øger bekymringer om et stigende globalt udbud.

Analytikere og handlere venter dog at sommerens stigende efterspørgsel vil reducere olielagrene og give støtte til oliepriserne, skriver nyhedsbureauet Reuters