Olieprisen højere efter seks dage med fald

Olieprisen ligger fredag morgen højere efter seks dage med fald. Trods fredagens stigning har prisen dog kurs mod det største ugentlige fald siden 2018.

Bekymring for mindre efterspørgsel og dermed for stort udbud grundet ventet lav økonomisk vækst samt det forhold, at handlerne tvivler på, at Opec+’s nedskæring af produktionen vil kunne løse det misforhold, er baggrunden.

Kina, der er storforbruger af olie, ventes i 2024 ”kun” at øge sin efterspørgsel med 500.000 tønder olie om dagen. Det er ifølge Bloomberg mindre end en tredjedel af tallet for i år. I USA venter mange økonomer en mild recession, der også vil mindske efterspørgslen derfra.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 75,22 dollar mod 74,56 dollar torsdag eftermiddag. Brent-prisen har kurs mod det syvende ugentlige fald i træk.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,34 dollar mod 69,80 dollar torsdag eftermiddag. Prisen er faldet mere end 11 pct. de seneste seks handelsdage.