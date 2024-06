Olieprisen falder til laveste niveau i fem måneder

Oliepriserne falder torsdag morgen efter bekymringer om krig i Mellemøsten, produktionsnedskæringer i Organisationen for Olie eksporterende Lande og dens allierede, Opec+ og bekymring for den økonomiske vækst i verdenen.

Onsdag eftermiddag dykkede prisen for den amerikanske WTI-olie til det laveste niveau i fem måneder, og priserne har kurs mod det største årlige fald siden pandemien.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 74,55 dollar mod 75,29 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 69,62 dollar mod 70,19 dollar onsdag eftermiddag.

Brent-olien er faldet mere end 20 pct. fra højdepunktet i september og bliver handlet i det laveste niveau siden slutningen af juni. For året er Brent-olien faldet mere end 13 pct. Det er positivt nyt for inflationen, renterne og for chancerne for rentenedsættelser i 2024.

Råvarehandlerne er forsat usikre på, i hvor høj grad de frivillige produktionsnedskæringer annonceret i sidste uge af OPEC+ vil blive overholdt af landene. Markedet er bekymret for, at råvaremarkedet kan stå over for et overudbud, hvis Opec+-landene ikke gennemfører de frivillige produktionsnedskæringer.

Tidligere på ugen sagde Saudi Arabien, at nedskæringerne ”absolut” kan fortsætte efter marts, og der er kommet lignende bemærkninger fra Rusland.

”Markederne ser ud til at køre OPEC+ ud på et sidespor. Derudover vil en nedgradering af Kinas kreditvurdering hos Moody’s tilføje en svækkelse af udsigterne for den største olieimportør,” siger Priyanka Sachdeva, der er seniormarkedsanalytiker i Phillip Nova til Bloomberg News.

Tidligere på ugen blev Kinas statsgældsudsigter nedgraderet af kreditvurderingsbureauet Moody’s.

Nøgletal fra Kina viste også, at dets import af råolie i november faldt til det laveste niveau siden april.