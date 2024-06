Oliepriserne påvirkes af svagere dollar

Oliepriserne stabiliserede sig henover natten efter en stigning mandag, der var forårsaget af en svag amerikansk dollar og udsigten til yderligere produktionsnedskæringer fra Opec+.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 80,13 dollar mod 80,35 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 74,99 dollar mod 75,37 dollar mandag eftermiddag.

Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allieredes, Opec+, vil torsdag afholde et online ministermøde for at diskutere produktionsmål for 2024.

Mødet kommer midt i et kraftigt fald i oliepriserne, der er forårsaget af bekymringer om, at markedet er overforsynet på trods af organisationens udbudsnedskæringer. Brent er faldet med mere end 18 pct. og WTI er faldet med over 21 pct. siden begge benchmarks toppede i slutningen af september. En stor produktion fra lande som USA, har presset priserne.

Opec+ fik oliepriserne til at falde i sidste uge ved at udskyde sit planlagte møde. Det skete med henblik på at udrede uenighederne om produktionsmål for afrikanske producenter.

Fire kilder fra Opec+ fortæller dog til Reuters, at de har bevæget sig i retning af et kompromis, hvilket kan hjælpe organisationens leder, Saudi-Arabien, med at finde konsensus om behovet for yderligere udbudsnedskæringer.

Oliens prisfald kan ifølge analytikere spare Riyadh for et amerikansk pres om at begrænse nedskæringerne.

”Saudi-Arabien kan trøste sig med, at de amerikanske benzinpriser er faldet i 60 dage i træk. Det kan lette den amerikanske modstand mod at stramme oliemarkederne og støtte priserne,” skriver ANZ i en klientnote.

Den amerikanske dollars fald til det laveste niveau i tre måneder kan styrke efterspørgslen fra lande, der betaler for olie i andre valutaer.