Oliepriserne falder torsdag morgen, efter at lagrene af råolie og benzin i USA har vist sig større end ventet.

Det skriver Reuters.

De amerikanske råolielagre er vokset med omkring 12,9 mio. tønder, ifølge kilder som citerer tal fra American Petroleum Institute onsdag, hvilket er meget mere end den forventede stigning på 500.000 tønder, som analytikere i en måling fra Reuters havde regnet med.

Yderligere er benzinlagrene steget med 3,6 mio. tønder sammenlignet mod et ventet fald på 800.000 tønder.

- Brændstofpriserne kan være tættere på forbrugernes smertegrænse, end inflationsjusterede priser kunne antyde. Der er allerede tegn på, at forbrugerne har reageret ved at skære ned på brændstofforbruget, siger analytikere fra JPMorgan i et klientnotat.

Markederne vil afvente yderligere lagerdata fra U.S. Energy Information Administration, EIA, som ventes kl. 16.30 dansk tid torsdag.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 85,53 dollar mod 85,77 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 83,08 dollar mod 83,73 dollar onsdag eftermiddag.

I forhold til situationen i Mellemøstens er bekymringen for udbudssituationen begyndt at lette, hvilket også er med til at presse oliepriserne lidt ned.

- Risikopræmien fortsætter med at falde, da konflikten stort set er begrænset til Israel og Hamas, fortæller analytikere fra ING.