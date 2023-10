Oliepriserne stiger en smule torsdag morgen efter et tungt fald onsdag på over 5 pct., hvilket er det største endagsfald i mere end et år.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 86,40 dollar mod 87,70 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 84,68 dollar mod 86,01 dollar onsdag eftermiddag.

Oliepriserne faldt onsdag kraftigt til trods de fortsatte udbudsbegrænsninger. Organisationen for Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+, fastholder sine aftalte produktionsnedskæringer på 1 mio. tønder olie om dagen året ud, mens Rusland opretholder sin frivillige eksportnedskæring på 300.000 tønder om dagen resten af året.

- Vi ser fortsat et marked i udbudsunderskud i fjerde kvartal, og de lavere priser mindsker sandsynligheden for, at Opec vil lette produktionsnedskæringerne, skriver National Australia Bank i en note til Reuters.

En svækket økonomi er med til at presse priserne ned. Eurozonens økonomi faldt sandsynligvis i tredje kvartal. Det indikerede nøgletal onsdag, hvor det samlede PMI-indeks for eurozonen landede på 47,2 i september mod 46,7 i august. En værdi på under 50 indikerer tilbagegang, mens en værdi på over 50 indikerer stigende aktivitet.

De seneste data viser også et stort fald i amerikanernes efterspørgsel på brændstof. Det amerikanske energiministerium (EIA) rapporterede onsdag, at efterspørgslen på benzin faldt til omkring 8 mio. tønder om dagen i sidste uge. Det er det laveste niveau siden starten af 2023.

- Oliepriserne vil have svært ved at stige på grund af de mere usikre udsigter for efterspørgslen samt svagere økonomisk data fra USA, der blev offentliggjort onsdag, og en betydelig stigning i benzinlagrene, siger Yeap Jun Rong, der er markedsstrateg hos IG, til Reuters.

Den amerikanske serviceindustri bremsede op i september, da ordreindgange faldt til det laveste niveau i ni måneder, selvom tempoet forblev i overensstemmelse med forventningerne om solid økonomisk vækst i tredje kvartal.