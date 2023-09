Oliepriser stiger med stærk efterspørgsel og stramt udbud

Oliepriserne har kurs mod en ugentlig stigning på 2 pct., da stærk ferieefterspørgsel fra Kina og et fortsat stramt udbud i USA har opvejet mulige forsyningsstigninger fra Saudi-Arabien.

Oliepriserne falder dog en smule sidst på ugen, da handlere sælger ud, efter priserne steg til det højeste niveau i 10 måneder, skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 95,18 dollar mod 95,70 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 91,80 dollar mod 92,55 dollar torsdag eftermiddag.

En kombination af forbedrede makroøkonomiske tal fra Kina og starten på landets Golden Week-ferieuge understøtter priserne.

”En stigning i internationale rejser under Golden Week-ferien øger den kinesiske olieefterspørgsel,” skriver analytikere fra ANZ i et notat ifølge Reuters.

En undersøgelse foretaget af Reuters viser, at fabriksaktiviteten øjensynligt stabiliserede sig i september, hvilket kan indikere, at Kinas økonomi er ved at stabilisere sig.

Væksten i den amerikanske økonomi har fastholdt et solidt tempo i andet kvartal, og aktiviteten i USA ser ud til at være accelereret i andet kvartal, viser ny data ifølge Reuters. Den uændrede vækst peger sammen med den høje aktivitet på, at den høje brændstofefterspørgsel vil vare ved.

Investorer afventer næste uges møde i Organisationen for Olieeksporterende Lande med allierede lande - samlet kendt som Opec+ - for indikationer om en produktionsforøgelse fra Saudi-Arabien som følge af prisstigningerne.

”Næste uges Opec-møde er en vigtig opdatering for markedet, da der er stigende sandsynlighed for, at Aramcos forsyningsnedskæringer reduceres,” skriver analytikere fra National Bank Australia i et notat ifølge Reuters.