Oliepriserne stiger på stramt udbud før vinteren

Oliepriserne bryder onsdag morgen med sidste uges faldende priser, idet råvaremarkedet forudser en kommende vinter med et stramt olieudbud og en blød landing for den amerikanske økonomi.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 94,85 dollar mod 93,62 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 91,29 dollar mod 90,16 dollar tirsdag eftermiddag.

Modsat forventninger om en begrænsning i det globale olieudbud viser branchetal ifølge nyhedsbureauet Reuters, at de amerikanske råolielagre steg med 1,6 mio. tønder i sidste uge.

Råvaremarkedet er dog mere fokuseret på, at råolielagrene ved Cushing, Oklahoma, der er leveringsstedet for amerikanske råoliefutures, er faldet under minimumsdriftsniveauet. Større fald i råolielagrene ved Cushing kan være med til at presse det globale olieudbud mere og forstærke effekterne fra produktionsnedskæringerne foretaget af Organisationen for Olieeksporterende Lande og dens allierede, OPEC+, over de seneste måneder.

”Oliepriserne i oktober vil måske vise en volatil trend som helhed. Det er usandsynligt, at prisen krydser 100 dollar-tærsklen, men den forventes at forblive høj,” siger Leon Li, der er analytiker hos CMC Markets, til Reuters.

Det er mere sandsynligt end ej, at den amerikanske økonomi går en blød landing i møde, sagde Neel Kashkari, der er chef for den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i Minneapolis med stemmeret i centralbankens rentekomité (FOMC) tirsdag.

Senere onsdag vil handlere på råvaremarkedet holde øje med offentliggørelsen af nøgletallene for de amerikanske oliebeholdninger.