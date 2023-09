Da svenske Vattenfall satte sit havvindprojekt i Storbritannien på standby i juli, påvirkede det den kontrakt, der var indgået med norske Havfram som den foretrukne leverandør af mølleinstallation.



Aftalen omfattede transport- og installationsarbejde over en periode på tre år og var planlagt til at starte i foråret 2027. Ifølge Havfram er aftalen stadig i kraft, men Vattenfall er usikker på, hvad der skal ske fremover.



I marts blev det offentliggjort, at danske Ørsted havde valgt Havfram Wind til at installere møller til den nye havvindmøllepark Hornsea 3 ud for Yorkshires kyst i England.



Ørsted har dog truet med at droppe det britiske Hornsea-projekt på grund af omkostningsudviklingen og de høje renter.