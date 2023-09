Onsdagens rentemeddelelse påvirker råvaremarkedet negativt

Oliepriserne falder torsdag morgen, idet markedsforventninger om den amerikanske centralbank Federal Reserves fortsat stramme pengepolitik overskygger effekten af reduktioner i de amerikanske råolielagre.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 92,87 dollar mod 94,34 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 89,01 dollar mod 90,50 dollar onsdag eftermiddag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters hævede Federal Reserve som forventet ikke renten ved onsdagens møde. Men centralbanken signalerede, at det var udtryk for en ”høgeagtig” pause, og at endnu en rentestigning ved udgangen af året ikke er utænkelig.

Federal Reserves stramme pengepolitiske holdning førte til, at den amerikanske dollar steg til sit højeste niveau siden marts, hvilket er med til at presse olieprisen nedad. Det skyldes, at en stærkere dollar gør råvarer som olie dyrere for købere, der betaler i en anden valuta.

Rentemeddelelsen flyttede fokus fra nøgletal offentliggjort af det amerikanske Energiministerium (EIA) onsdag, der viste, at de amerikanske råolielagre faldt med 2,14 mio. tønder sidste uge mod en forventet nedgang på 5,25 mio., skriver Reuters.

Den mindre end forventede reduktion førte dog til begrænsede prisfald, idet mange handlere stadig forudser et stramt olieudbud i fjerde kvartal af 2023 som følge af både reduktioner i amerikanske lagre og produktionsnedskæringer fra Organisationen for Olieeksporterende Lande og dens allierede, OPEC+.

- Stramheden i udbuddet kombineret med stærke raffinaderimarginer signalerer, at oliepriserne formentlig kommer til at stige på den korte bane, siger Warren Patterson, der er analytiker hos ING, til Reuters.