Oliepriserne stiger med øgede bekymringer om forsyningsunderskud

Oliepriserne stiger for fjerde handelsdag i træk, da en svag skiferolieproduktion i USA ansporer til yderligere bekymringer om et forsyningsunderskud i forlængelse af Ruslands og Saudi-Arabiens fortsatte produktionsnedskæringer.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 95,02 dollar mod 94,63 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 92,51 dollar mod 91,87 dollar mandag eftermiddag.

Priserne stiger for tredje uge i træk, og begge benchmarks er nu på det højeste niveau i 10 måneder.

USA’s olieproduktion fra topproducerende regioner er på vej til at falde til 9,393 mio. tønder per dag i oktober, hvilket er det laveste siden maj 2023, oplyste det amerikanske energiministerium, EIA, mandag.

Estimaterne kommer, efter at Saudi-Arabien og Rusland i denne måned forlængede deres produktionsnedskæringer på sammenlagt 1,3 mio. tønder om dagen resten af året.

- Olieprisens opsving til et ”overkøbt” marked, efterlader markedet sårbart over for korrektion, skriver en analytiker fra National Australia Bank i en note til Reuters, med henvisning til volatilitet efter mandagens taler fra Aramcos direktør, Amin Nasser, og Saudi-Arabiens energiminister.

Aramcos direktør sænkede selskabets langsigtede udsigter for efterspørgsel og ser nu, at den globale efterspørgsel rammer 110 mio. tønder om dagen inden 2030, hvilket er en nedjustering fra 125 mio. tønder om dagen.

Saudi-Arabiens energiminister, Abdulaziz bin Salman, forsvarede mandag produktionsnedskæringer hos Organisationen af Olieeksporterende Lande og dens allierede, Opec+, med det argument, at internationale energimarkeder har brug for regulering for at begrænse volatilitet.

Abdulaziz bin Salman advarede samtidig om usikkerhed omkring Kinas efterspørgsel, Europas vækst og centralbankernes kamp mod inflation.