Fravær af bud på havvindprojekter er "wake-up call" for Storbritannien

Den britiske regerings manglende evne til at tiltrække havvindudviklere udgør et ”wake-up call” for landet, advarer Markus Krebber, der er administrerende direktør i RWE, et af verdens største vedvarende energiselskaber.

Det skriver Financial Times.

Den krasse kritik kommer i kølvandet af den britiske regerings årlige udbudsrunde for kontrakter på offshore-vindenergi, der fandt sted med lidet succes, idet ingen selskaber bød ind på kontrakterne.

Fraværet af bud kan ifølge Markus Krebber og andre indflydelsesrige stemmer i branchen forklares med, at den britiske regering yder utilstrækkelig støtte til offshore vindprojekter. Det skyldes, at den britiske regerings rammer for støtte til havvindprojekter ikke tager højde for højere inflation i Storbritannien og resten af Europa.

Markus Krebber siger til Financial Times, at RWE er blandt de udviklere, der besluttede sig for ikke byde ind på kontrakterne. Det skete på trods af, at selskabet ved samme udbudsrunde vandt en række kontrakter på landvindprojekter og solenergi.

”Forhåbentlig er det her et wake-up call, der kan sikre de nødvendige justeringer til den britiske regerings støtte til havvindprojekter. Det er bekymrende, at der ikke bliver budt ind på projekterne, når den britiske regerings klimamål ikke kan opfyldes uden energi fra havvind,” siger han til Financial Times.

Manglen på interesse for offshore vindprojekter udfordrer den britiske regerings mål om at øge landets havvindkapacitet til 50 gigawatt ved slutningen af dette årti. Et mål, som er en vigtig brik i regeringens samlede plan om klimaneutralitet i 2050.

Den britiske regering har besvaret kritikken ved at understrege, at dette års udbudsrunde for onshore vindprojekter og solenergi resulterede i kontrakter på i alt 3,7 gigawatt.

Artiklen er leveret af vores søstermedie EnergiWatch.