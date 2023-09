Vindrederi med dansk Europa-chef vil udvikle elektriske skibe i Singapore

Cyan Renewables, der har danske Lars Christian Zøhner som CEO Europe og partner, leder et konsortium, som skal forsøge at vinde opgaven om at designe og udvikle elektrisk drevne havneskibe til Singapore havn.

Det skriver mediet American Journal of Transportation (Ajot).

”Vi er overbeviste om konsortiets evne til at lette den grønne energiomstilling for Singapores maritime sektor og er stolte over at lede denne indsats,” siger Lee Keng Lin, stifter og CEO i Cyan Renewables til mediet.

Konsortiet består udover Cyan Renewables af Bureau Veritas Maritime, PSA Marine og Strategic Marine samt teknologipartnere som SeaCabbie, Sea Forrest og Victory.

Ifølge Ajot støttes det Cyan-ledede konsortium også af det store asiatiske containerrederi PIL.

Konsortiet er blevet dannet for at kunne byde på den opgave, som Singapores havnemyndighed, MPA, har udbudt. Opgaven går ud på at udvikle et forslag til udvikling af elektriske havneskibe i den store havn.

Cyan Renewables blev lanceret i sensommeren 2022. Dengang lød det fra den adm. direktør, at planen for det nye rederi var at udvide til Asien efterhånden:

”Offshorevindmarkedet i Europa er det klart største, og fundamentet for hele Cyan er at bygge op her først og så ekspandere derfra ud i Asien, som klart er et af vores største fokusområder efterfølgende,” sagde Lars Christian Zøhner til ShippingWatch.

Som ShippingWatch kunne fortælle, købte vindrederiet sit første skib i juli og et vigtigt skridt mod rederiets mål om at blive en vigtig spiller inden for havvind.

Rederiet har overtaget et fartøj til at sejle teknikere ud til havvindmøller. Skibet Groenewind er blevet købt af hollandske DEME Offshore og skal i arbejde for leverandøren Siemens Gamesa i belgisk farvand.

Cyan Renewables har hovedkvarter i Singapore og kontorer i Esbjerg og Seoul.