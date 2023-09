Olieprisen i højeste niveau i ti måneder på nyt fra Kina og håb om rentetop

Oliepriserne stiger fredag til det højeste niveau i ti måneder, efter at Kina har sænket bankernes reservekrav for at sætte skub i det økonomiske opsving samt på baggrund af forventninger om, at de globale rentestigningscyklusser nærmer sig afslutningen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, er for første gang siden november sidste år over 94 dollar.

Brent-olien koster fredag morgen 94,39 dollar mod 93,46 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 90,97 dollar mod 90,02 dollar torsdag eftermiddag.

Analytiker Tina Teng fra CMC Markets udtaler ifølge Reuters, at Kinas reservekravsnedskæringer er medvirkende til at løfte energi- og industrimetalpriserne generelt.

Råvarepriserne er også understøttet af bedre end ventede nøgletal fra Kina, hvor både detailsalget og industriproduktionen steg mere end ventet i august.

Vedvarende bekymringer om udbuddet, og forventninger om at den amerikanske centralbank holder renten i ro, efter at Den Europæiske Centralbank antydede, at renteforhøjelsen torsdag ville være den sidste, har bragt oliepriserne på vej til at slutte højere for tredje uge i træk.

Højere renter øger låneomkostningerne for virksomheder og forbrugere, hvilket kan bremse den økonomiske vækst og reducere olieefterspørgslen.

- Sats på olie er ved at blive en favorithandel på Wall Street. Ingen er i tvivl om, at Opec+’s beslutning i slutningen af sidste måned vil holde oliemarkedet meget stramt i fjerde kvartal, siger analytiker Edward Moya hos OANDA ifølge Reuters.