Oliepris holder sig over 90 dollar mens investorer spejder efter rentestigninger

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, handles fortsat til over 90 dollar tirsdag morgen. Imens venter investorer på makroøkonomisk data, der kan indikere, om renten vil stige yderligere i USA og Europa.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 90,97 dollar mod 90,77 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 87,71 dollar mod 87,44 dollar mandag eftermiddag.

Brent fastholder en pris på over 90 dollar for en tønde, som den nåede op på i sidste uge. Det sker som et resultat af, at Saudi-Arabien og Rusland har forlænget deres frivillige udbudsnedskæringer med 1,3 mio. tønder resten af året.

Det forventes, at den amerikanske centralbank igen vil holde en pause for rentestigninger på sit kommende møde i næste uge. Synspunkterne er delte om, hvorvidt centralbanken vil hæve renten i november.

EU-kommissionen forudsagde mandag, at eurozonen vil vokse langsommere i 2023 og 2024 end tidligere forventet. Den europæiske centralbank vil præsentere sin rentebeslutning på torsdag.

Markedet afventer samtidig branchedata om de amerikanske råolielagre, der offentliggøres senere tirsdag. En undersøgelse foretaget af Reuters mandag estimerer et fald på 2 mio. tønder i sidste uge.

Det Internationale Energiagentur (IEA) og Organisationen af Olieeksporterende Lande, Opec, offentliggør i denne uge deres månedlige rapporter.