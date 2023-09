Oliepriserne sætter sig lidt efter to stærke uger

Oliepriserne sætter sig en smule mandag morgen efter en lang god stime, der over de seneste godt to uger har løftet prisen for en tønde Brent-olie med 7,5 dollar per tønde.

Mandag morgen skal man betale 90,44 dollar for en tønde af den europæiske referenceolie til levering i november, og samtidig går der 87,00 dollar på en tønde af den amerikanske WTI-olie til levering i oktober.

Fredag ved dansk lukketid var priserne henholdsvis 90,85 dollar for en tønde Brent-olie og 87,65 dollar for en tønde WTI.

Det er ifølge den australske bank ANZ bekymrende udsigter for den økonomiske udvikling i Kina, der er med til at sætte sig i efterspørgslen på olie mandag morgen, og som derfor holder priserne nede.

”Bekymringer om den kinesiske økonomi lægger pres på stemningen på tværs af råvaremarkedet,” skriver analytikere fra ANZ i et notat ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det ændrer dog ikke på, at Brent-olien fortsat går til over 90 dollar per tønde - omkring det højeste niveau i et år.

Det er et resultat af fortsatte produktionsnedskæringer fra Organisationen af Olieeksporterende Lande (Opec) og dens allierede - populært kendt som Opec+.

Både Opec og Det Internationale Energiagentur (IEA) offentliggør i denne uge deres månedsrapporter, og det kan igen få priserne på det sorte guld til at røre på sig, vurderer ANZ.

”Ethvert tegn på stærk efterspørgsel i rapporterne fra IEA og Opec vil sandsynligvis presse oliepriserne opad,” skriver ANZ-analytikerne ifølge Reuters.