Oliepriser stiger på forventning om fortsatte OPEC-nedskæringer

Oliepriserne stiger en smule mandag morgen, idet der forventes fortsatte produktionsnedskæringer fra Organisationen for Olieeksporterende Lande, OPEC+.

Samtidig krydser handlere fingre for, at den amerikanske økonomi ikke bliver bremset af yderligere rentestigninger fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 88,59 dollar mod 88,31 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 85,65 dollar mod 85,32 dollar fredag eftermiddag.

”Stigningen i råoliepriserne har primært været drevet af forventningen om yderligere produktionsnedskæringer hos to af de største olieproducerende lande, Rusland og Saudi-Arabien,” siger Sugandha Sachdeva, der er chefstrategiker hos Acme Investment Advisors, til nyhedsbureauet Reuters.

I torsdags bekendtgjorde den russiske vicepremierminister Alexander Novak, at Rusland og de øvrige allierede i OPEC er blevet enige om en aftale for fortsatte produktionsnedskæringer. Senere i denne uge forventes der, at en detaljeret plan om udbudsstramningerne offentliggøres, skriver nyhedsbureauet.

Rusland har allerede meddelt, at det vil sænke eksporten med 300.000 tønder om dagen i september efter at landet i august havde frivillige produktionsnedskæringer på 500.000 om dagen. Imens ventes Saudi-Arabien at forlænge sine nedskæringer på 1 mio. tønder om dagen ind i oktober.

Ifølge Reuters kan en øget amerikanske olieproduktion være med til at opveje for OPEC’s produktionsnedskæringer. Samtidig viser økonomiske nøgletal fra USA, at det amerikanske arbejdsmarked er ved at køle, idet arbejdsløsheden steg til 3,8 pct. og lønstigningerne modereredes. Arbejdsmarkedstallene er med til at puste til forventningen om, at Federal Reserve ikke vil hæve renten i denne måned.

Samtidig spøger den økonomiske tilstand for verdens største olieimporterende land, Kina, stadig på råvaremarkedet til trods for, at Kinas industriproduktion steg mod forventning i august.