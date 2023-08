Oliepriserne stiger en smule efter fald i de amerikanske olielagre

Oliepriserne stiger en smule torsdag morgen drevet af et stort fald i de amerikanske olielagre, og spekulationer om, at Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, OPEC+, vil forlænge produktionsnedskæringerne.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 85,83 dollar mod 85,65 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,63 dollar mod 81,39 dollar onsdag eftermiddag.

Oliepriserne holdt fast i gevinsterne på trods af ny data torsdag, der viser faldende aktivitet i produktionssektoren i Kina for femte måned i træk, mens investorerne venter på det amerikanske prisindeks for privatforbruget, der offentliggøre senere torsdag, skriver Reuters.

Fortsat voksende bekymringer om Kinas økonomiske tilstand og usikkerhed om hvorvidt, der kan forventes en strammere pengepolitik fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, lægger et nedadgående pres på oliepriserne, men bliver modarbejdet af et strammere udbud.

De amerikanske olielagre faldt med hele 10,6 mio. tønder i den forgangne uge, hvilket er det laveste niveau siden december.

Samtidig ventes Saudi-Arabien, der er verdens største olieeksportør, at fortsætte landets produktionsnedskæringer på 1 mio. tønder om dagen i oktober, lyder det ifølge en undersøgelse foretaget af Bloomberg. Rusland har ligeledes peget på, at de er i dialog med resten af OPEC+ om, at forlænge nedskæringerne i eksporten i samme måned, det er dog endnu ikke afgjort.

For nu er oliepriserne på vej mod en ugentlig stigning med amerikansk data, der viser en strammere end ventet olieforsyning, mens et militært kup i Gabon, der et medlem af Organisationen for Olieeksporterende Lande, Opec, giver bekymringer om forstyrrelser i den globale forsyning af olie, skriver Reuters.