Oliepriserne stiger på kinesiske tiltag for at styrke økonomien

Oliepriserne stiger mandag morgen, efter at Kina har varslet tiltag for at støtte landets svækkede økonomi. Investorerne er dog stadig bekymrede for Kinas vækst og muligheden for yderligere amerikanske rentestigninger, der vil kunne svække olieefterspørgslen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 84,71 dollar mod 84,31 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,12 dollar mod 79,85 dollar fredag eftermiddag.

Oliepriserne satte fredag punktum for anden uge i træk med nedadgående priser, efter at den amerikanske centralbankchef Jerome Powells i en tale ved det årlige symposium i Jackson Hole, Wyoming, pegede på, at det kan være nødvendigt for Federal Reserve at øge renterne yderligere for at kontrollere inflationen, der stadig er for høj.

Oliepriserne kunne dog mandag morgen nyde godt af en lidt bedre stemning om de økonomiske udsigter, efter at Kina halverede stempelafgiften ved aktiehandler med effekt mandag, i landets seneste forsøg på at booste markederne.

Tony Sycamore, der er markedsanalytiker hos IG, mener dog ikke, at tiltaget er helt nok til for alvor at ændre investorernes negative syn på Kina, lyder det ifølge Reuters.

Oliepriserne er fortsat støttet af faldende olielagre og produktionsnedskæringer fra Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, OPEC+. Muligheden for, at sanktioner over for Iran og Venezuela lettes begynder dog at ændre udsigterne for et stramt udbud af olie, lyder det ifølge ANZ Research i en note, skriver Reuters.