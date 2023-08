Oliepriserne stiger på forventninger om mindre eksport fra Opec+

Fald i olieeksporten fra Saudi-Arabien og Rusland og spekulationer stigende global efterspørgsel og råolieprisen stiger mandag morgen.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 85,42 dollar mod 84,00 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,95 dollar mod 80,44 dollar fredag eftermiddag.

Eksporten fra Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, OPEC+, ventes at falde for anden måned i streg i august.

”Det samlede udbud falder, og efterspørgslen stiger. Medmindre der er en recession, og efterspørgslen aftager eller falder, er Opec+ i kontrol,” siger Stefano Grasso, der er senior porteføljemanager i fonds-forvaltningsselskabet 8VantEdge, til Reuters.

Saudi-Arabiens eksport til Kina faldt i juni med 31 pct. og Rusland er fortsat den største forsyner af olie til Kina, viser kinesiske tolddata.