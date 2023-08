Oliepriserne stort set uændrede i bekymring for Kinas økonomi

Oliepriserne er stort set uændrede onsdag morgen, hvor bekymringer om Kinas vaklende økonomi spøger hos handlere og overskygger faldende amerikanske olielagre.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 84,70 dollar mod 84,75 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,84 dollar mod 80,87 dollar tirsdag eftermiddag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters sænkede den kinesiske centralbank uventet styringsrenten tirsdag inden offentliggørelsen af skuffende økonomiske nøgletal, der blandt andet viste, at detailsalget og industriproduktionen i verdens næststørste økonomi faldt i juli sammenlignet med juni.

Analytikere frygter, at de mørke skyer for Kinas økonomi vil påvirke olieefterspørgslen og veje op for et strammere udbud, der har skubbet til priserne de sidste syv uger.

Et strammere globalt olieudbud skyldes produktionsnedskæringer fra Organisation for Olieeksporterende Lande og deres allierede, OPEC+, og faldende amerikanske olielagre. De amerikanske råolielagre faldt med 6,2 mio. tønder i sidste uge ifølge Reuters, hvilket var et noget større fald end de 2,3 mio. tønder, analytikere havde regnet med.

Analytikere håber, at der er flere økonomiske hjælpepakker i vente for den kinesiske økonomi fra regeringen i Beijing.

”De vedvarende negative økonomiske nøgletal fra Kina øger sandsynligheden for yderligere økonomiske stimuli, hvilket kan medføre et løft i olieefterspørgslen og - med de nuværende lave globale oliebeholdninger - et hop i oliepriserne,” siger analytikere fra National Australia Bank til nyhedsbureauet.

Senere onsdag vil handlere holde et vågent øje med offentliggørelsen af data for de amerikanske olielagre.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld tirsdag morgen 1904,62 dollar mod 1910,21 dollar tirsdag eftermiddag.