Ørsted er stadig fortrøstningsfuld om havvindmarked i USA

Ørsted er løbet ind i mange problemer for sine amerikanske havvindprojekter, men administrerende direktør, Mads Nipper, er optimistisk på virksomhedens vegne og overbevist om, at havvindmarkedet i USA nok skal komme.

Det skriver Jyllands-Posten.

Problemerne i USA for Danmarks største energiselskab er blandt andet kommet til udtryk ved, at selskabet har nedskrevet sin halvdel af New York-projektet Sunrise Wind med 2,5 mia. kr.

Ifølge Jyllands-Posten har selskabet overtaget amerikanske Eversources andel af et projekt ved navn Lease Area 500 i Massachusetts. Købet gør Ørsteds portefølje i det nordøstlige USA til den største i regionen.

Adspurgt af avisen, om hvordan købet hænger sammen med selskabets vanskeligheder i samme område, siger Mads Nipper følgende:

”Det hænger sammen på den måde, at vi er fast overbevist om, at havvindmarkedet i USA nok skal komme. Der er store ambitioner, og vi har en stor og tydelig ambition om at opføre 30 gigawatt inden 2030, og der er nordøstkysten super vigtig for at få det til at hænge sammen.”

Det er ikke kun problemer, Ørsted står overfor i USA. Dialogen mellem Ørsted og myndighederne i New Jersey skrider fremad, og Ørsted har mulighed for at beholde alle føderale skatterabatter til projektet Ocean Wind i kraft af sidste års omfattende infrastrukturpakke, Inflation Reduction Act.

”Til trods for alle vanskelighederne er vi overbevist om, at både det grønne push og havvindmarkedet er godt på vej i USA. For der er faktisk heller ikke pokkers mange alternativer, hvis man vil dekarbonisere industrien,” siger Mads Nipper til Jyllands-Posten.