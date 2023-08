Oliepriserne falder på bekymringer om Kinas økonomi og stærkere dollar

Oliepriserne falder en smule mandag morgen, da bekymringer om den kinesiske økonomi og en stærkere amerikansk dollar overskygger syv ugers prisstigninger som følge af produktionsnedskæringer fra Saudi-Arabien og Rusland.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 86,05 dollar mod 86,81 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 82,46 dollar mod 83,24 dollar fredag eftermiddag.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters skyldes prisfaldene, at det amerikanske dollarindeks fik et boost af, at producentpriserne i USA i juli steg mere end forventet. En stærkere dollar kan medvirke til at mindske olieefterspørgslen, da det bliver dyrere for lande med andre valutaer at købe olie i amerikanske dollars.

Tina Teng, der er analytiker for CMC Markets, siger til Reuters, at oliepriserne i denne uge formentlig bliver i nærheden af det nuværende niveau. Det skyldes, at Kinas vaklende økonomiske genopretning efter corona og en stærkere amerikansk dollar sænker oliepriserne.

Samtidig indikerer Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, OPEC+, at de er villige til skære endnu mere i olieproduktionen for at sikre et stramt udbud, hvilket skubber oliepriserne opad.

”Råolie har været overprissat i noget tid snart og trodset forventninger om en priskorrektion. Olieprisen har udelukkende været fokuseret på optimisme om den amerikanske økonomi, mens bekymringer om eurozonen og Kina er blevet udeladt,” siger Vandana Hari, der er stifter af analysehuset Vanda Insights, til nyhedsbureauet.