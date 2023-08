Oliepriserne støttes af forsyningsbekymringer

Oliepriserne er i smal stigning torsdag morgen ovenpå onsdag at have oplevet et skarpt fald, efter at nedgraderingen af den amerikanske regerings kreditværdighed påvirkede markedsstemningen. Samtidig understøttes priserne af bekymringer i forbindelse med en begrænset olieforsyningen.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 83,28 dollar mod 83,22 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 79,55 dollar mod 79,52 dollar onsdag eftermiddag.

På trods af en markedsstemning med mange investorer med et negativt syn på markedsudviklingen bliver oliepriserne støttet af bekymringer om en strammere forsyning, blandt andet grundet forventninger om at produktionsnedskæringer vil forsættes når Organisationen af Olieeksporterende Lande og deres allieredes komité JMMC mødes fredag den 4. august.

Forsyningssituationen understreges af et rekordhøjt fald i de amerikanske olielagre. De amerikanske råolielagre faldt med hele 17 mio. tønder i den forgangne uge, viser en opgørelse fra det amerikanske energiministerium onsdag. Ifølge en spørgerunde foretaget af Reuters forventede analytikere kun et fald på omkring 1,4 mio tønder, lyder det ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Faldet i de amerikanske olielagre peger på, at den globale efterspørgsel overskrider forsyningen, mens produktionsnedskæringerne fra store producenter fortsættes.

Samtidig er den kinesiske regerings tiltag for at booste landets økonomi også med til at give støtte til oliepriserne samt olieefterspørgslen.