Oliepriserne stiger på forlængelse af saudiske produktionsnedskæringer

Oliepriserne stiger en smule mandag morgen på forventninger om, at Saudi-Arabien vil forlænge sine produktionsnedskæringer på en million tønder olie per dag til september, hvilket kan medvirke til at drive priserne op.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 84,45 dollar mod 83,97 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 80,16 dollar mod 79,84 dollar fredag eftermiddag.

Begge olietyper ligger nær deres højeste niveau i tre måneder med stigninger for femte uge i træk. Prisstigningerne kommer ifølge nyhedsbureauet Reuters som konsekvens af produktionsnedskæringer globalt og forventninger om, at den amerikanske centralbank, Federal Reserve, ikke har flere rentestigninger i ærmet.

- Mens det ser ud som om, at markedet for den amerikanske råolie har taget højde for de gode nyheder om amerikansk inflation og økonomisk modstandsdygtighed for indeværende, så kan prisen stadig komme højere op, siger Vandana Hari, der er stifter af oliemarkedsanalysefirmaet Vanda Insights, til Reuters.

Den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs har oprevideret sit estimat for den globale olieefterspørgsel i 2023 med 550.000 tønder per dag. Det sker som følge af stærkere økonomiske nøgletal fra Indien og USA, der er med til at opveje en nedjustering af det forventede forbrug i Kina.

Ifølge Reuters forventer direktøren for den amerikanske oliegigant Exxon Mobil, Darren Woods, rekordsættende olieefterspørgsel i år og næste år, hvilket kan være med til at give oliepriserne et nøk opad i andet halvår af 2023.