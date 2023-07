Oliepriserne stiger en smule på forventninger om lavere produktion

Oliepriserne stiger en smule torsdag, idet handlernes bekymringer om gårsdagens renteløft fra den amerikanske centralbank, Federal Reserve, overskygges af forventninger om en opstramning i udbuddet fra verdens største olieproducenter.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 83,77 dollar mod 83,34 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 79,68 dollar mod 79,30 dollar onsdag eftermiddag.

Priserne faldt onsdag i forbindelse med, at den amerikanske centralbank hævede renten med 25 basispoint til 5,25-5,50 pct og efterlod døren på klem for endnu et løft ved næste rentemøde.

En højere rente er med til at presse efterspørgslen, da stigende rente mindsker den økonomiske vækst. Rentestigningen blev dog overskygget af investorers forventning om mere økonomisk stimulus i Kina, der er verdens næststørste olieforbrugende land.

Ifølge nyhedsbureauet skriver Commonwealth Bank of Australia i et notat, at de forventer, at priserne på den europæiske referenceolie, Brent, vil stige til 85 dollar per tønde ved slutningen af året.

Prisstigningen skyldes forventninger om, at Organisationen af Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+, vil sænke olieproduktionen samtidig med, at olieefterspørgslen vil forblive robust og tvinge globale olielagre yderligere ned.

Senere i dag vil handlere holde et skarpt øje med Den Europæiske Centralbank, der ventes at hæve renten for niende gang i træk.