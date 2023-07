Kapitalfond undersøger salg af sikkerhedsfirmaet Relyon Nutec

Den danske virksomhed Relyon Nutec, som sikkerhedstræner ansatte i offshorebranchen, kan være på vej til at få ny ejer.

Børsen skriver, at kapitalfonden Polaris Equity har hyret den hollandske bank Houlihan Lokey til at afsøge markedet for en mulig køber til selskabet.

Relyon Nutecs adm. direktør bekræfter, at ejeren undersøger et muligt salg af virksomheden, som ventes at runde en milliard i omsætning i 2023.

“Det er helt korrekt, at vi er ved at lave nogle indledende sværdfægtninger om, hvordan vi på en god måde får et nyt ejerskab. Vi har lavet en stor transformation af selskabet, og derfor er vi i gang med at finde ud af, hvordan en kommende ejerstruktur skal se ud,” siger Torben Harring til Børsen.

Polaris købte Relyon Nutec fri af Falck-koncernen i 2018. Dengang hed selskabet Falck Safety Services.