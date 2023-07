Oliepriser tager morgendukkert på kinesisk vækstbekymring

Oliepriserne er faldet lidt torsdag morgen, men de holder sig dog fortsat over niveauet ved dansk børslukketid onsdag kl. 17.

Frygt for et afdæmpet efterspørgselsopsving i Kina, som er verdens største olieimportør, er på den ene side med til at presse priserne nedad.

Omvendt vægter risikoen for et strammere udbud efter tidligere udmeldinger om yderligere produktionsnedskæringer fra Saudi-Arabien og Rusland.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 76,38 dollar mod 76,17 dollar onsdag eftermiddag. Tidligere på morgenen var prisen dog oppe i 76,82 dollar.

Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,68 dollar mod 72,06 dollar tidligere torsdag morgen - men 71,35 dollar onsdag eftermiddag.

- På trods af kald på udbudsnedskæringer i løbet af de seneste måneder, har oliepriserne stort set været låst inden for et varierende mønster, da vedvarende usikkerhed om efterspørgselsudsigterne fortsætter med at sætte et loft på opsiden, siger markedsstrateg Yeap Jun Rong fra IG ifølge Reuters.

Bekymringerne på efterspørgselssiden knytter sig til Kinans sløje opsving, efter at coronarestriktionerne blev løftet, og modvind generelt for verdensøkonomien, hvor centralbankerne med renteforhøjelser forsøger at få presset inflationen ned.