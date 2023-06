BP trækker indsigelse mod Ørsteds havvindprojekt tilbage

Ørsted og BP er blevet enige om en løsning på deres strid omkring udviklingen af Ørsteds Hornsea 4 vindfarm, som BP har protesteret imod med henvisning til, at det skader BP’s projekt for oplagring af CO2 under havbunden i samme område.

Med aftalen trækker det britiske olieselskab sin indsigelse mod Ørsteds havvindprojekt Hornsea 4 tilbage.

Det skriver Bloomberg News med henvisning til dokumenter offentliggjort af de britiske myndigheder.

”Ørsted og BP bekræfter, at der er indgået en kommerciel aftale. På denne baggrund er Ørsted og BP enige om, at der ikke er krav til beskyttelsesbestemmelser under Hornsea 4 development consent order til fordel for BP eller nogen anden part involveret i Northern Endurance Project,” hedder det i dokumentet sendt til de britiske myndigheder.

Hvad præcis den kommercielle aftale går ud på, oplyses dog ikke.

”BP har ingen tilbageværende indvendinger mod Hornsea 4-ansøgningen og indvilliger i at trække alle tidligere repræsentationer i relation til Hornsea 4 development consent order-ansøgningen tilbage.”

Striden mellem Ørsted og BP er opstået, da begge selskaber har sikret sig ret til at gennemføre projekter på havbunden i det samme område. Ørsted ønsker at opføre en vindpark på havbunden, mens BP planlægger at opbevare CO2 under den.

Ifølge dokumenter, som Ørsted indsendte til britiske myndigheder sidste år, forsøgte BP at ”gennemtvinge”, at Ørsted ikke må opstille havvindmøller på områder, hvor de to projekter overlapper.

I den forbindelse havde BP i et dokument, indsendt til myndighederne i Planning Inspectorate i december 2021, hævdet, at de to projekter ikke kan sameksistere på grund af BP’s behov for blandt andet at installere brønde, opføre infrastruktur og sikre adgang til installationerne via helikoptere.

Det britiske olieselskab pegede dengang også på, at dets projekt kan opbevare 12 gange så meget CO2, som elproduktionen fra Ørsteds projekt vil kunne medføre i reduktion.

Overlappet i de to projekter udgør 25 pct. af det areal, som Ørsted har fået tildelt, og det ville have betydet en reduktion i kapaciteten på 675 megawatt, MW, hvis BP havde fået medhold. Hornsea 4 skal efter planen have en kapacitet på 2,6 gigawatt, GW.

En reduktion i den størrelse ville ifølge Ørsted muligvis have betydet, at projektet ikke vil være konkurrencedygtigt, ligesom det kunne have betydet, at Ørsteds projekt potentielt ikke vil kunne vinde en auktion om salg af strøm til fast pris til den britiske regering.