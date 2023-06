Ny usikkerhed sender oliepriser ned

Priserne på olie dykker fredag morgen, hvor bekymringer om efterspørgslen igen har ramt markedet.

Det skriver Bloomberg News.

Samtidig spøger frygten for, at USA alligevel vil blive nødt til at fortsætte rentestigningerne på næste rentemøde trods udtalelser om det modsatte.

Og i Kina lader den store genopretning efter covid også fortsat vente på sig, og det har fået den kinesiske lagerbeholdning til at ramme rekordniveauer, fordi forbruget ligger lavt.

Det er alt sammen nok til, at stigninger oven på Saudi Arabiens beslutning om at skære i produktionen bliver udlignet, skriver Bloomberg.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 75,55 dollar mod 76,52 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,90 dollar mod 71,98 dollar torsdag eftermiddag.

”Faldet i oliepriserne siden mødet i Opec+ afspejler formentlig bekymringer om den globale vækst og for efterspørgslen,” siger Vivek Dhar, chef for råvarereseach hos Commonwealth Bank of Australia, ifølge Bloomberg.