Saudisk olieprop kan skade landets økonomi

Saudi-Arabiens planer om at skære i olieproduktionen med 10 pct. kan komme til at ramme landet hårdt.

For markederne har ikke indregnet en lavere produktion på 9 mio. tønder om dagen fra næste måned i priserne endnu, så meldingen ikke har pumpet oliepriserne op.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 76,79 dollar mod 77,06 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 72,38 dollar mod 72,55 dollar onsdag eftermiddag.

Det er tredje handelsdag i træk, at priserne falder efter weekendens melding. Og det skyldes til dels, at Kina fortsat halter bagefter i forhold til en økonomisk genfødsel efter covid 19-pandemien og nedlukningerne af store dele af det kinesiske samfund.

Det er blandt andet kinesiske eksporttal, der var i bakgear i maj, hvor data onsdag viste et fald på 7,5 pct. mod et ventet fald på 1,8 pct. I april steg eksporten med 8,5 pct.

Eksporten er de seneste tre måneder gået frem og understøttet den kinesiske økonomi - men tallene indikerer, at den økonomiske genopretning i landet er ved at afkøles.

”De kinesiske handelsdata er den seneste indikator, der fortæller, at der ikke sker noget godt i den globale efterspørgsel. Der er en enorm kløft i den globale økonomi mellem tjenester og fremstilling. Dette er et advarselstegn om, at den globale vækst vil aftage herfra. Spørgsmålet er, hvor meget,” siger Ben Laidler, global markedsstrateg hos eToro, til Reuters.