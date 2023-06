Oliepriserne stiger på klarhed om amerikansk gældsloft

Oliepriserne stiger fredag, efter at det er blevet besluttet at suspendere det amerikanske gældsloft.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 74,77 dollar mod 73,17 dollar torsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 70,55 dollar mod 68,87 dollar torsdag eftermiddag.

Markedet blev beroliget af, at Senatet har godkendt en suspendering af gældsloftet i USA - der nu kun mangler en underskrift fra den amerikanske præsident, Joe Biden. Dertil også tidligere signaler om, at der er en udsigt til en pause i renteforhøjelserne fra Federal Reserve.

Torsdag kom der amerikanske råolielagerdata fra Energy Information Administration, som indikerer, at råolieimporten steg i sidste uge. Det var ifølge Reuters også med til at løfte markedsstemningen.

Investorerne afventer nu resultatet af et møde i Organisationen af Olieeksporterende Lande og allierede, OPEC+, den 4. juni, hvor en række nøglelande vil vurderere, om der skal ske endnu en reduktion af olieproduktionen.

”Oliepriserne stabiliserer sig, efter at der har været en runde af skuffende globale produktionsdata, der understøtter scenariet om, at OPEC+ vil gennemføre endnu en produktionsnedskæring,” siger Edward Moya, senioranalytiker hos OANDA ifølge Reuters.

Den amerikanske erhvervstillidsindikator, ISM, for fremstillingsindustrien viste sig torsdag at være faldet til 46,9 i maj mod 47,1 i april - hvilket er den syvende måned i træk med en måling under 50.

I løbet af ugen er der også kommet kinesiske nøgletal, der indikerer en blandet udvikling. Tal fra fabriksaktiviteten i maj var på det laveste niveau i fem måneder, men modsat var den kinesisk erhvervstillid, PMI, bedre end ventet.