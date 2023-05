Oliepriserne stiger på bekymringer om produktionsnedskæringer

Oliepriserne understøttes bekymringer om produktionsnedskæringer.

Ifølge Reuters har nye bekymringer om produktionsnedskæringer rejst sig, efter den saudiarabiske energiminister tirsdag sendte en advarsel mod spekulanter, før Organisationen for Olieeksporterende Lande og deres allierede, Opec+ mødes i næste uge.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 77,55 dollar mod 76,87 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 73,69 dollar mod 73,10 dollar tirsdag eftermiddag.

- Oliemarkedet begynder at se lyst ud, efter Saudi-Arabiens trussel mod spekulanter, siger Edward Moya, der er der er seniormarkedsanalytiker hos handelsplatformen Oanda, til Reuters og tilføjer, at Saudi-Arabien sandsynligvis vil gøre alt hvad de kan for at beskytte priserne.

Tirsdag viste nye tal fra industriorganisationen American Petroleum Institute (API), at olielagrene faldt med omkring 6,8 mio. tønder i sidste uge. Benzinlagrene faldt med omkring 6,4 mio. tønder, mens destillat-lagrene faldt med omkring 1,8 mio. tønder.

- Hvis tallene bliver bekræftet af det amerikanske energiministerium, EIA, vil vi formentlig se aftagende bekymring for recession, siger Edward Moya, til Reuters.

Andre steder er markedet stadig på vagt overfor forhandlingerne om det amerikanske gældsloft, der tirsdag ikke viste nogen tegn på fremskridt.