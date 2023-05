Oliepriserne stiger efter amerikanske planer om opkøb

Oliepriserne stiger tirsdag med USA’s planer om at købe olie til sin strategiske oliebeholdning og efter de voldsomme skovbrande i Canada, der truer forsyningen.

Siden børsen lukkede mandag eftermiddag i Danmark er oliepriserne dog stort set uændrede.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 75,61 dollar mod 75,50 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 71,46 dollar mod 71,34 dollar mandag eftermiddag.

Det amerikanske energiministerium meddelte mandag, at det vil købe 3 mio. tønder råolie med levering i august ifølge Retuers.

”Markedet fik et løft af forventninger om, at USA vil fortsætte med at købe olie til den strategiske reserve, hvis WTI-priserne falder nær eller under 70 dollars per tønde,” udtalte Toshitaka Tazawa, der er analytiker hos Fujitomi Securities, til Reuters.

En rækker svagere end ventet økonomisk data fra Kina formåede ikke at dæmpe priserne, da markedet i stedet fokuserede på højere raffinaderiaktivitet hos verdens næststørste olieforbruger.

De omfattende brande i Alberta, Canada, tvang på et tidspunkt over 30.000 mennesker ud af deres hjem og ødelagde mindst 319.000 tønder olie om dagen, svarende til 3,7 pct. af den nationale produktion.

Fremadrettet er analytikerne forsigtige med at spå om yderligere prisstigninger.

”Med så meget usikkerhed omkring den makroøkonomiske situation vil manglen på stærke signaler fra det fysiske marked sandsynligvis lægge pres på oliepriserne,” siger analytikere fra ANZ til Reuters.