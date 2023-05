Amerikansk stat skruer op for ambitionerne for havvind

Den amerikanske delstat Massachusetts har tirsdag annonceret planer om at ville opføre yderligere havvindprojekter med en kapacitet på 3,6 gigawatt.

Det skriver Recharge News.

Massachusetts har således udsendt udkast til anmodning om deltagelse i en budrunde, request for proposal, RFP, i starten af 2024.

Delstaten hører allerede til blandt de førende på havvind i USA, da der allerede er kapacitet på 3,2 gigawatt under planlægning og opførelse, herunder Vineyard Wind 1, der blandt andet har Copenhagen Infrastructure Partners, CIP, som ejer.

Udbudsrunden vil være åben for projekter på 400 megawatt til 2,4 gigawatt.

Delstaterne New Jersey og New York fører dog lige nu an i forhold til Massachusetts med henholdsvis 3,7 og 4,2 gigawatt under udvikling.

Vineyard Wind 1 vil få en kapacitet på 800 megawatt, og CIP ejer projektet ligeligt med Avangrid Renewables, som ejes af spanske Iberdrola.