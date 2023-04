Opfordring til vindindustrien: Gør klar til ”big time” vækst

Der er i den grad brug for at udvide produktionskapaciteten i alle dele af forsyningskæden til vindmølleindustrien for at kunne leve op til den massive udbygning, der planlægges i Europa de næste mange år.

Det mener Patrick Graichen, som er statssekretær i det tyske erhvervs- og klimaministerium, som opfordrer til at opskalere nu - på tærsklen til en ”big time” vækst for industrien.

”Du er del af en vækstindustri - jeg mener ”big time” vækst. Det er ikke 10-20 pct. vækst, men vi taler en tre-firedobling af hele værdikæden,” sagde Patrick Graichen på en vindmøllekonference i Bella Center i København tirsdag.

I Tyskland er målet i 2030, at 80 pct. af de samlede elektricitetsbehov skal være dækket af vedvarende energi.

”Hvis du tager målene for alle landene i EU, så ender vi på 68-70 pct. i vedvarende energiandel i 2030. Det betyder, at der vil komme en masse vindenergi på land i tillæg til de 150 gigawatt, der er på vej offshore.”

”Vi taler om en industri, der skal leve op til udfordringen for det 21. århundrede, nemlig at skabe kulstoffri energi,” siger Patrick Graichen.

Shippingbranchen bidrager også til udvidelsen af vindmølleindustrien med skibe, der kan transportere og installere vindmøller på havet. Det gælder f.eks. selskaberne Cadeler, Havfram og Eneti.

I forhold til den regulatoriske køreplan til at sikre realisering af målsætningerne, så mener han, at det sidste år - ud fra en investeringsmæssig synsvinkel - har været ”forbløffende”.

”Der er et helt nyt sæt af regulering ude, som vil øge hastigheden på tilladelsesprocesser og vil opskalere omfanget af vindenergiauktioner fra regeringer,” siger Patrick Graichen.

Han nævner som eksempel sit eget hjemland, Tyskland, som i år vil auktionere omkring 20 gigawatt vindenergi og yderligere 20 gigawatt næste år.

”Det er nu tid til at tænke stort - hastighed og skala er de to nøgleord, når det kommer til at bekæmpe klimakrisen, for vi har alle de teknologier, vi har brug for. Vi skal implementere disse teknologier hurtigere end nogensinde før, så vi når klimaneutralitet i år 2045 i Tyskland og i år 2050 i Europa,” siger Patrick Graichen.

Og der er ikke tid til at nøle for meget med beslutningerne om at øge kapaciteten i vindmølleindustrien, mener han.

”Hvis du ser på, hvad der er brug for at blive sat op frem til 2030, så skal du opskalere din produktionskapacitet nu - og inden for alle elementer af forsyningskæden,” lyder fordringen.