Oliepriserne stiger på faldende olielagre i USA

Oliepriserne stiger en smule efter et fald i de amerikanske olielagre. Tirsdag viste nye tal fra brancheorganisationen American Petroleum Institute (API), at olielagrene i USA faldt med omkring 6,1 mio. tønder i sidste uge. Analytikere forventede et fald i olielagrene på 1,5 mio. tønder.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster onsdag morgen 81,06 dollar mod 80,65 dollar tirsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,45 dollar mod 76,89 dollar tirsdag eftermiddag.

Benzinlagrene i USA faldt med 1,9 mio. tønder i sidste uge, mens destillat-lagrene steg med 1,7 mio. tønder, fortæller API. Myndighederne i USA udgiver den officielle data senere i dag.

Forbrugertilliden i USA overraskede negativt i april ved at falde til det laveste niveau i ni måneder, da bekymringer om fremtiden tiltog. Det højner risikoen for en økonomisk recession i år, lyder det ifølge Reuters.

”Den seneste data viser et overraskende fald i forbrugertilliden, hvilket kan tilføjes til listen over negative overraskelser i april. Det peger samtidig på en nedslående økonomisk udsigt,” siger Yeap Jun Rong, markedsstrateg ved børshuset IG Asia, i en note til deres klienter.

Markedet holder øje med usikkerheder omkring eventuelle afsmitninger fra First Republic Bank, der mandag offentliggjorde en redningsplan, som indebærer et salg af stats- og realkreditobligationer på mere end 100 mia. dollar, hvilket vækker frygt for en potentiel bankkrise.

Centralbankerne i USA, England og eurozonen forventes at hæve renterne på deres kommende møder.