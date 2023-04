Oliepriserne falder på forventninger om rentestigninger

Oliepriserne falder mandag morgen på bekymringer om stigende renter, den globale økonomi og udsigten til Opec og dets allieredes planlagte produktionsnedskæringer.

Det skriver Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster mandag morgen 80,94 dollar mod 81,31 dollar fredag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 77,16 dollar mod 77,57 dollar fredag eftermiddag.

”Svag økonomisk data i USA og en skuffende indtjening i teknologisektoren skabte en stigende bekymring og risikoaversion blandt investorer,” udtaler Tina Teng, der er analytiker hos CMC Markets, til Reuters.

Økonomisk data fra Kina viser, at de i marts købte rekordstore mængder olie, hvilket sker på bagkant af Kinas turbulente økonomiske opsving efter corona-pandemien. Kinas olieimport fra Rusland og Saudi-Arabien toppede hver i sær to mio. tønder per dag.

Raffinaderiernes indtjening er i øjeblikket presset på grund af rekordhøj produktion i Kina og Indien. Det dæmper regionens olieefterspørgsel fra Mellemøsten i juni, ifølge Reuters.

Analytikere og investorer er fortsat optimistiske på vegne af Kinas brændstofefterspørgsel mod anden halvdel af 2023, da de kommende produktionsnedskæringer fra Opec og dets allierede formentlig vil stramme markedet.

”Kinas genopretning af olieefterspørgslen forventes at udligne nedgangen i OECD landendes olieefterspørgsel i den nærmeste fremtid, mens sanktioner og forsyningsbegrænsninger tilføjer en opadgående risiko for priserne,” vurderer analytikere fra National Australia Bank ifølge Reuters.

Antallet af amerikanske olie- og naturgasplatforme steg i sidste uge for første gang i fire uger, siger det amerikanske olieserviceselskab, Baker Hughes.