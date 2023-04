Oliepriserne falder med en stærkere dollar og bekymringer om en lavere efterspørgsel.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster torsdag morgen 82,32 dollar mod 83,56 dollar onsdag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 78,36 dollar mod 79,69 dollar onsdag eftermiddag.

Dollarkursen styrkes 0,4 pct. denne uge med forventninger om en højere rente. Det gør amerikansk olie relativt dyrere for andre valutaer, og det får oliepriserne - i dollar - til at falde.

Ny økonomisk data fra USA og Kina giver for investorerne til at tvivle på om efterspørgslen vil stige i den nærmeste fremtid, fastslår Reuters.

Priserne er dermed på sit laveste, siden Organisationen af Olieeksporterende Lande plus allierede, Opec+, annoncerede en lavere produktion den 2. april ifølge Reuters.

”Selvom Kina rapporterede bedre end forventet BNP data, var tallene for industriproduktionen og investeringer i anlægsaktiver lavere end ventet, og det hjælper ikke oliepriserne på vej,” udtaler Tina Teng, der er analytiker hos CMC Markets, til Reuters.

Den økonomiske aktivitet i USA har stort set været uændret de seneste uger, hvor både væksten i beskæftigelse og prisstigningerne er faldet til ro, fremgår det af en rapport fra den amerikanske centralbank ifølge Reuters.

På udbudssiden tyder det på, at Ruslands eksport af olie fra landets vestlige havne vil stige til over 2,4 millioner tønder per dag. Det er det højeste tal siden 2019 på trods af landets løfte om at sænke produktionen, siger kilder inden for handel og shipping ifølge Reuters