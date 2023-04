Oliepriserne falder men støttes af styrket kinesisk økonomi

Oliepriserne faldt natten til tirsdag, men stabiliseres en smule tidligt tirsdag efter stærkere økonomisk data fra verdens største olieimportør Kina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster tirsdag morgen 85,00 dollar mod 85,69 dollar mandag eftermiddag. Den amerikanske WTI-olie handles samtidig i 81,05 dollar mod 81,85 dollar mandag eftermiddag.

Data viser, at den kinesiske økonomi voksede hurtige end ventet i det første kvartal, mens den kinesiske regering arbejder på at øge væksten efter afskaffelsen af de strenge coronarestriktioner i december.

Det Internationale Energiagentur, IEA, forudser samtidig, at Kina vil stå for størstedelen af væksten i olieefterspørgslen i 2023. Den varslede produktionsnedskæring fra Organisationen af Olieeksporterende Lande plus allierede, Opec+, kan dog risikere at svække olieforsyningen i anden halvdel af året.

Oliepriserne presses grundet en stærkere dollar. Den amerikanske dollar er styrket sideløbende med rentestigningerne, som gør dollar-denomineret olie dyrere for folk med andre valutaer.

En rundspørge foretaget af Reuters mandag peger på, at olielagrene sidste uge faldt med 2,5 mio. tønder. Officielle data om de amerikanske olielagre forventes tirsdag og onsdag.