Olieprisen på vej mod fjerde uge i træk med fremgang

Olieprisen er på vej mod fjerde uge i træk med stigninger, understøttet af tegn på et strammere globalt marked og en svagere amerikansk dollar.

Den amerikanske WTI-olie handles i 82,59 dollar mod 83,24 dollar torsdag eftermiddag, hvilket til trods for dagens mindre fald bringer den ugentlige fremgang tæt på 2 pct.

”Det ser ud til, at opturen for råoliepriserne endeligt har ramt en mur,” siger Edward Moya fra Oanda i et analysenotat ifølge Dow Jones Newswires.

WTI-olieprisen nåede torsdag det højeste niveau i fem måneder, og prisen er kommet godt igen efter at have nået det laveste punkt i mere end 15 måneder i slutningen af marts i godt 64 dollar per tønde, da Opec og dets allierede overraskede markedet med en betydelig produktionsnedskæring.

Opturen siden martsbunden har også været drevet af faldende amerikanske olielagre, svagere oliestrømme fra Rusland og afbrydelser af rørledningsforsyninger fra irakisk Kurdistan.

En amerikansk dollar, der er på vej til den femte uge i træk med svækkelse, giver også medvind til olieprisen, da en svagere dollar gør råvarer prissat i den amerikanske valuta billigere for mange købere.

- Oliepriserne har formået at levere et nyt, højere højdepunkt i denne uge, hvilket afspejler at køberne er i kontrol, siger Yeap Jun Rong, markedsstrateg for IG Asia, ifølge Bloomberg News.

Strammere udbud, en svagere amerikansk dollar og optimisme om udsigterne for kinesisk efterspørgsel tjener som støtte for råolieprisen, fortsætter han.

En tønde af den europæiske referenceolie, Brent, koster fredag morgen 86,46 dollar mod 87,24 dollar torsdag eftermiddag.

På det øvrige råvaremarked koster en troy ounce guld fredag morgen 2045,08 dollar mod 2034,41 dollar torsdag eftermiddag.

Guldprisen kravler dermed videre mod den tidligere rekord i 2075,47 dollar per ounce, der blev sat i august 2020, efter at torsdagens amerikanske producentprisopgørelse viste et uventet månedsvist fald, hvilket har fået handlere til at øge satsningen på en lavere rente ved udgangen af året.